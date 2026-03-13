I nuovi regolamenti hanno rotto la Formula Uno: contro la Mercedes non c’è partita (Marca)

“Non c’è partita”. I nuovi regolamenti hanno rotto il giocattolo Formula Uno, scrive Marca. “La storica ripartenza regolamentare della Formula 1 per la stagione 2026 si è trasformata in una vittoria totale per la Mercedes, con George Russell che ha colto l’occasione della vita”.

Formula Uno, contro la Mercedes non c’è partita

Anche in Cina, il vincitore del Gran Premio d’Australia ha replicato la sua prestazione dominante con la mini-pole position, “dimostrando chiaramente che nessuno può toccare il duo del britannico e della sua W17 . È la macchina migliore, quella che interpreta al meglio la distribuzione dell’energia e sfrutta i regolamenti fino all’ultimo dettaglio.

“Il formato sprint – spiega Marca – viene tradizionalmente utilizzato per mettere i piloti in posizioni che non gli competono. Sconvolge la griglia di partenza e offre un’opportunità ai talenti. Ma nel 2026 e in Cina, le cose sono diverse. La Mercedes non si limita a dominare; ha ampliato il suo vantaggio. Russell ha tagliato il traguardo con tre decimi di secondo di vantaggio su Antonelli, sei decimi su Norris , e solo cinque vetture entro il suo secondo. Non c’è partita, e la F1 lo sa. Le cose devono cambiare drasticamente se si vuole raggiungere la parità”.