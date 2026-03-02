Hojlund potrebbe diventare il Lautaro di Lukaku

Il Napoli potrebbe ripartire dalla coppia Romelu Lukaku-Rasmus Hojlund in attacco per la volata verso la qualificazione in Champions League.

Fabio Mandarini scrive sul Corriere dello Sport:

Hojlund più Lukaku, da sabato a Verona, non è soltanto una suggestione o l’auspicio di un Big gemello invocato da Rasmus sin da Copenaghen: è una possibilità concreta, un’ipotesi reale che potrebbe accompagnare la squadra nello sprint finale per la Champions e moltiplicare le soluzioni offensive, colmando i vuoti di certe assenze un po’ più profonde di altre e offrendo a Hoj la possibilità di affondare con maggiore frequenza in campo aperto, la sua specialità. Nell’ultimo periodo, prima senza Neres e poi senza David e McTominay, Hojlund ha giocato per forza di cose prettamente alla Lukaku.

A undici giornate dalla fine del campionato, il Napoli lotta per tornare in Champions: davanti a sé ha le sfide con Torino, Lecce e Cagliari e sullo sfondo una sosta utile a lucidare muscoli e idee. L’intesa tra i due. Hojlund, tra l’altro, non vede l’ora di giocare in coppia con Lukaku: lo ha detto a Copenaghen, alla prima convocazione in Champions del collega dopo le prove generali in Supercoppa e il periodo supplementare di recupero, e lo ha ribadito a Verona. È l’occasione di sfruttare due attaccanti veri, di razza, che teoricamente potrebbero integrarsi perfettamente, un po’ come accadeva a Lukaku con Lautaro soprattutto nell’Inter di Conte.