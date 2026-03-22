Guerri Napoli a caccia di punti contro la lanciata Varese

La Guerri Napoli torna in campo oggi alle 18:15 contro la Openjobmetis Varese tra le mura amiche della Alcott Arena, alla ricerca di una vittoria che manca ormai dal 18 gennaio. La formazione di Alessandro Magro ha decisamente bisogno di cambiare marcia dopo aver subito la sesta sconfitta consecutiva in quel di Cantù settimana scorsa, con una pesante sconfitta per 94-77. Magro potrà contare anche su Milton Doyle, il quale non ha ancora debuttato in canotta azzurra dopo essere arrivato da quasi due settimane a Napoli. Nella gara di andata, disputata a Varese lo scorso 3 gennaio 2026, alla quattordicesima giornata, successo di misura della Pallacanestro Varese per 84-80.

La squadra di coach Ioannis Kastritis invece arriva al match di oggi forte di quattro punti di vantaggio sulla Guerri e di una solida nona posizione in classifica, ottenuta anche in virtù delle tre vittorie consecutive appena guadagnate contro Brescia, Cantù e Treviso.

Di seguito sono riportate le parole pre-partita di Alessandro Magro in merito all’importante partita odierna contro i lombardi:

“Torneremo a giocare tra le mura amiche e l’obiettivo di tutti è quello di disputare una partita di energia ed orgoglio per poter conquistare una vittoria che servirebbe, in questo particolare momento, non solo per la classifica, ma anche per riprendere fiducia e regalare una gioia ai nostri tifosi. Abbiamo sfruttato questa settimana per continuare ad inserire Whaley e Marshall nel nostro sistema e vedremo per la prima volta anche Doyle con la nostra casacca. Affrontiamo una squadra in fiducia e con una chiara identità. Giocano una pallacanestro di grande energia, atletismo e velocità. Dovremo essere bravi a pareggiare la loro fisicità a controllare il ritmo della partita.”

