Gli interisti salutano la squadra in partenza con un “Uniti contro tutti”. Niente, fa già ridere così
Più che un invito alla compattezza, è un manifesto di debolezza, di incapacità di lottare, appellandosi a fantomatici complotti.
Più che altro, si dovrebbe chiedere agli interisti se davvero ci credono a questa roba o se è la sindrome da accerchiamento ad aver ormai preso il sopravvento. Basta un -6 da una squadra falcidiata dall’inizio dell’anno per gettare sale sull’isteria nerazzurra, che non può fare a meno di sentirsi continuamente vittima di inesistenti complotti e decisioni favorevoli. Esatto: loro, quelli dell’espulsione di Kalulu in Juventus-Inter.
Lo striscione lunare degli interisti
Lo striscione, ripreso da SportMediaset:
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Quando Conte parla di mettere pressione, lo fa perché evidentemente conosce bene le fragilità dell’ambiente meneghino. Più che un invito alla compattezza, è un manifesto di debolezza, di incapacità di lottare, appellandosi a fantomatici complotti.