Conte voleva vincere per mettere pressione all’Inter, ci è riuscito (Corbo)

La notizia è che il Napoli si è portato a meno sei dall’Inter almeno fino a domani sera quando si giocherà Fiorentina-Inter. Conte lo ha fatto capire nelle sue dichiarazioni post-partita che voleva vincere per mettere pressioni agli avversari, alle milanesi che sono prima e seconda. La partita non è stata esaltante e su Repubblica Napoli Antonio Conte lo sottolinea. Napoli ha sempre bisogno di questo surplus estetico, si sente a disagio quando vince 1-0 con minima sofferenza finale.

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Scrive Corbo:

Con un solo gol il Napoli ottiene il massimo. Chiude subito i conti con il Cagliari, merita la quarta vittoria consecutiva con una partita involuta e di ordinaria malinconia, ma soprattutto mette in allarme l’Inter fino a domani sera. In fase di evidente regresso la capolista comincerà a temere che gli attuali sei punti di vantaggio siano una fragile cortina per proteggere il suo finora indiscusso vantaggio. Ed era proprio quello che Conte cercava, interpretando le aspettative di una città sempre in amore, ma all’improvviso avida di nuove, fortissime emozioni. Vincere uno scudetto e farselo scucire per una sciagurata serie di infortuni: solo i tifosi non si erano rassegnati, sognare è il loro mestiere, bentornata primavera.



La formazione è un manifesto del suo allenatore, la sua idea di calcio. Meglio i giocatori maturi che i giovani, più facile gestire che costruire, risultati subito piuttosto che attenderli. Una decisione lo dimostra. Deve mettersi in fila Alisson Santos, con i suoi due gol in 5 partite e con tutta la ventata di freschezza su una squadra stanca e in costante emergenza.