Questa notte Gattuso potrà dormire senza pillolina anche se ci sarà ancora l’adrenalina: “Ci siamo complicati un po’ la vita ma siamo rimasti concentrati. Non è stato per niente facile e la stessa cosa sarà in finale. Nella ripresa siamo stati più veloci con la palla, ora ci andiamo a giocare la finale: anche i nostri avversari sentiranno la pressione. Una gara così ci voleva, ringraziamo Bergamo che non ci ha fischiato all’intervallo nonostante la parità”.

Al 56esimo quando con un gran tiro Tonali ha sbloccato la partita, Gattuso, che stava già seguendo attento l’azione creata a ridosso dell’are avversaria, spalanca le braccia ed esulta. Da dietro arriva Bonucci, che prima lo abbraccia e poi si lascia andare ad un urlo liberatorio verso i tifosi. È festa azzurra: abbracci tra i giocatori, abbracci in panchina, urla e gioia dei tifosi, lo stadio di Bergamo diventa una bolgia. Una rete che scaccia via la paura dopo un primo tempo che aveva lasciato tanti dubbi.