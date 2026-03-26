L’Italia dovrà affrontare questa sera alle 20:45 la semifinale play-off contro l’Irlanda del Nord per accedere ai Mondiali 2026. Se dovesse passare, in finale incontrerebbe una tra Bosnia e Galles. Gli Azzurri non disputano un Mondiale da Brasile 2014.

Il ct Gattuso è chiamato a cancellare quanto accadde nel 2017 e nel 2022 contro Svezia e Macedonia del Nord.

L’Italia di Gattuso cerca la qualificazione al Mondiale

Claudio Savelli su Libero scrive:

Se con Ventura nel 2017 regnava sovrano il terrore e con Mancini nel 2022 si aveva la sensazione di una Nazionale che peccava di presunzione, stavolta c’è una sensazione diversa. L’Italia comunica concentrazione, consapevolezza, determinazione. Tutte cose da confermare stasera contro l’Irlanda del Nord che non aspetta altro che insinuarsi nelle nostre insicurezze. È Rino Gattuso a darci questa sensazione. Ascoltandolo e osservandone il linguaggio del corpo, si nota chiaramente un tecnico che non cerca di fare il superuomo. Ammette infatti il ct che, di fatto, si sta giocando la carriera e che, in questi mesi, si è preparato a questo urto attraverso un percorso personale e psicologico. Non si sta sopravvalutando. Non si è sopravvalutato. E, di riflesso, cerca di trasmettere lo stesso all’Italia.

“Dovremo stare attenti ai lanci verso gli attaccanti e le seconde palle, scappando indietro in maniera corretta e dando la copertura quando un centrale difensivo esce”. Finalmente un ct che sembra aver curato una parte tattica sugli avversari, inviando l’implicito messaggio che non abbiamo già vinto in partenza, perché il nostro nome è superiore al loro. Le condizioni fisiche con cui arriviamo a questi playoff magari non sono ideali, ma quelle mentali sembrano migliori rispetto alle due precedenti occasioni.