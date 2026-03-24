Tutta Europa sa che abbiamo paura e ci guarderanno con attenzione. Non ci sono più Totti né Pirlo, ma anche questa Italia dovrebbe bastare a battere Irlanda del Nord e poi una Galles e Bosnia

La paura dell’Italia, il terrore di non qualificarsi al Mondiale per la terza volta di fila, è tattile. L’avvertono in tutta Europa. E infatti il Times piazza lo spareggio azzurro in apertura dello sport. “L’unica cosa da temere è la paura stessa”, scrivono gli inglesi intercettando la pelle d’oca nostra.

“Ma la paura è inevitabile dopo due precedenti catastrofi negli spareggi che hanno inflitto danni incalcolabili all’orgoglio e alla reputazione dei quattro volte campioni del mondo”, continua il Times. “L’attuale nazionale italiana potrebbe non essere più la squadra imbattibile di un tempo, ma è la grande favorita contro l’Irlanda del Nord giovedì e, in base al ranking e alla forma, dovrebbe riuscire a battere il Galles o la Bosnia-Erzegovina e conquistare un posto nel Gruppo B quest’estate, insieme a Canada, Qatar e Svizzera. Tuttavia, ci siamo già passati”. Ecco.

“L’Italia non partecipa ai Mondiali dal 2014 e ha vinto una sola partita nella competizione – 2-1 contro l’Inghilterra in Brasile – da quando si è laureata campione del mondo nel 2006. Una sola vittoria in 20 anni. Non c’è da stupirsi che il terrore di subire una terza eliminazione consecutiva ai playoff sia reale”.

“L’Italia rimane in una situazione fragile”. Anche con Gattuso, “un allenatore senza il pedigree dei suoi predecessori, ma indissolubilmente legato al ricordo della gloria dei Mondiali del 2006″.

Il successo dell’Italia in altri sport non ha fatto altro che rafforzare la convinzione che la causa sia un fallimento sistemico”. “Per ora, le speranze dell’Italia risiedono in una rosa che, nonostante i suoi difetti, vanta ancora alcuni talenti di altissimo livello. Gianluigi Donnarumma del Manchester City è uno dei migliori portieri al mondo, mentre Riccardo Calafiori è un elemento chiave dell’Arsenal, impegnato nella corsa al Triplete, e Sandro Tonali del Newcastle United è probabilmente uno dei migliori centrocampisti della Premier League. Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Nicolò Barella hanno contribuito a portare l’Inter a due finali di Champions League in tre anni. Nessuno pretende che questa nazionale italiana possa competere con i grandi di 20 anni fa, quando Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Francesco Totti e Alessandro Del Piero, insieme a Gattuso, hanno formato la spina dorsale di una nazionale campione del mondo. Ma, sulla carta, la squadra dovrebbe essere sufficiente per qualificarsi. L’obiettivo è chiaro: l’Italia non deve solo battere l’Irlanda del Nord e poi il Galles o la Bosnia-Erzegovina. Deve anche sconfiggere i propri demoni interiori”.