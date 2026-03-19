Figc, consiglio federale in corso, Gravina illustrerà ai presidenti delle leghe di A e B il suo progetto

È in corso il consiglio federale. L’argomento più caldo è relativo alla proposta di Gabriele Gravina di introdurre il professionismo arbitrale,

Tuttosport

“Il presidente federale ha già illustrato al designatore Rocchi e al vicepresidente vicario Aia Massini il suo progetto, ispirato al Pgmol inglese: la nuova società, partecipata al 100% dalla Figc ma con contributi economici da Serie A e B, prenderebbe in gestione i fischietti di vertice, prenderebbe in gestione i fischietti di vertice. I punti da sistemare sono numerosi, a partire dal contratto, ma gli obiettivi sono chiari: aumenta-re il livello, aggiungere tutele, ridurre le fibrillazioni.

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Nell’incontro di oggi, Gravina – che vorrebbe portare la proposta nel consiglio federale di aprile, per partire già dal 2026/27 – ne parlerà soprattutto ai presidenti delle leghe di A e B, Simonelli e Bedin.

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Al momento né Serie A né Serie B hanno una vera e propria posizione, dato che finora non hanno discusso formalmente la proposta, e i rispettivi presidenti riferiranno alle relative assemblee solo nei prossimi giorni”.

Gravina ha illustrato all’Aia la bozza di riforma in 15 punti. Su chi visionerà gli arbitri, anche se è ancora da definire, una curiosità. Si pensa a un sistema combinato di osservatori: 15/20 ex arbitri allo stadio individuati dal direttore tecnico e 15 esperti, come ex calciatori o allenatori, scelti dal CdA che opereranno da video. Ovviamente il direttore tecnico e il Cda citati si riferiscono a quelli della società di diritto privato creata ad hoc per il professionismo degli arbitri, sul modello inglese. L’Aia cesserebbe di esistere. Questo è uno dei punti fermi della proposta di Gabriele Gravina.