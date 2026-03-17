È intervenuto al Premio Bearzot. La Gazzetta riporta le parole del presidente Figc: "Non sarà mai possibile azzerare l'errore al 100%"

Gravina: “Intorno agli arbitri clima insopportabile. Open Var? Strumentalizzata la disponibilità alla trasparenza”

Il présidente della Federcalcio Gabriele Gravina è intervenuto al Premio Bearzot e ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese anche dalla Gazzetta dello Sport.

“Intorno agli arbitri c’è un clima insopportabile, che arriva tra l’altro in una fase decisiva del campionato”. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine della presentazione del 15° Premio Bearzot oggi in via Allegri, torna a parlare del momento caldo dei direttori di gare: “Se noi pensiamo che in ogni partita l’errore arbitrale possa esser azzerato al 100% ve lo dico oggi, non sarà mai possibile. Ma stiamo lavorando assieme all’Aia (associazione arbitri) per arrivare al miglior risultato possibile. Se poi ci sono due episodi su venti partite è fisiologico, rispetto ai dieci di qualche anno fa. Credo che qualcosa vada rivisto nell’ambito del nostro comportamento. Si è generato un clima insopportabile, dobbiamo ritrovare serenità, dando ognuno un piccolo contributo”.

Il presidente commenta poi le discussioni intorno a Open Var che per alcuni degli stessi arbitri rischia di alimentare le polemiche: “Apriremo una riflessione su pro e contro assieme all’Aia in vista della prossima stagione. La disponibilità a una massima trasparenza è stata evidentemente strumentalizzata. L’obiettivo è confrontarsi sempre, ma soprattutto evitare qualunque forma di strumentalizzazione in termini negativi”.