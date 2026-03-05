Ferrero: “Ho smesso di seguire Alcaraz sui social perché l’algoritmo me lo infilava ovunque”

L'ex coach: "Non è stato per dispetto. Non seguo Carlos su Instagram perché ho bisogno di un po' di tempo per staccare la spina. Tornare insieme? Non potrei dirgli di no"

No, non stava rosicando, dice Juan Carlos Ferrero a Josep Pedrerol nel programma ‘El Cafelito’. Non ha smesso di seguire Carlos Alcaraz sui social per questo. E’ stata più che altro una scelta di igiene digitale per l’ex coach del numero uno al mondo del tennis.

Le parole di Ferrero su Alcaraz

Tra una risata e l’altra ha spiegato: “Non ho smesso di seguire Alcaraz per dispetto, proprio per niente. Non seguo Carlos su Instagram perché ho bisogno di un po’ di tempo per staccare la spina. Se apro Instagram, lui compare ovunque nell’algoritmo”.

Se Carlos Alcaraz ti chiedesse di tornare… torneresti?, gli chiede Pedrerol. “Dicono che i sequel non siano mai belli quanto l’originale, ma ci sono alcuni film in cui lo sono… In fondo, non posso dire di no ad Alcaraz”.

Nel suo intervento, Ferrero si definisce “severo e meticoloso” e riconosce, riguardo al suo modo di gestire la fama, che “la fama ti colpisce all’improvviso e dopo aver vinto la Coppa Davis sono rimasto due settimane senza uscire di casa. Sono sempre stato molto introverso e ho dovuto salutare tutti… Ma sono riuscito a godermi le vittorie e il successo”.