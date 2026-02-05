Alcaraz ha vinto il torneo senza di lui e non l'ha nemmeno ringraziato. E dio solo sa quante persone vengono incluse nei ringraziamenti di un tennista che vince un torneo

Ferrero ha rosicato, e dopo gli Australian Open ha smesso di seguire Alcaraz sui social

Oggigiorno un “unfollow” è come un comunicato-stampa. Se smetti di seguire qualcuno sui social sarai “riletto” a posteriori in mille modi. E così è per Juan Carlos Ferrero. L’ex coach di Alcaraz, mollato da poco, ha evidentemente rosicato dopo gli Australian Open. Alcaraz ha vinto il torneo senza di lui e non l’ha nemmeno ringraziato. E dio solo sa quante persone vengono incluse nei ringraziamenti di un tennista che vince un torneo.

E così Ferrero ha smesso di seguire Alcaraz sui social media. Ovviamente la cosa è stata notata, tipo da As.

“Dopo il torneo – scrive As – Alcaraz ha avuto parole gentili per la sua squadra e il suo attuale allenatore, Samuel López, ma non ha menzionato Ferrero, con cui è diventato professionista e ha ottenuto quasi tutti i successi della sua carriera. Il fatto che Alcaraz non abbia menzionato Ferrero nei suoi discorsi di ringraziamento ha provocato anche reazioni come quella di Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa Nadal, che ha criticato Alcaraz per non essersi ricordato del suo ex allenatore”.