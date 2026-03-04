Ferrara: “Il Napoli si qualificherà per la Champions, è l’unica che ha avuto un andamento più regolare in campionato”

L'ex calciatore: "Sto notando un’inversione di tendenza con i vari Vergara, Esposito, Pisilli, Bernasconi, Palestra. La domanda è se Vergara e Pisilli l’anno prossimo saranno titolari di Napoli e Roma"

Ciro Ferrara, protagonista a margine dell’inaugurazione, da parte di Ea Sports e Lega Calcio Serie A del nuovo campo dell’oratorio di Santa Maria Ausiliatrice a Milano, ha parlato di come vede la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, di fatto, limitata a una sola posizione di classifica, il quarto posto: «Il Napoli per me si qualificherà, sta ritrovando dei giocatori importanti ed è l’unica, escluse Inter e Milan, che ha avuto un andamento più regolare nel corso del campionato».

La Juve e Spalletti

«Tra Juve e Spalletti non c’è bisogno che nessuno dei due faccia il passo di convincere l’altro, è la soluzione giusta per il prossimo anno».

Ferrara nuove speranze per i giovani

«Sto notando un’inversione di tendenza con i vari Vergara, Esposito, Pisilli, Bernasconi, Palestra. La domanda è se Vergara e Pisilli l’anno prossimo saranno titolari di Napoli e Roma: non lo so, ma sarebbe importante dare fiducia a questi ragazzi».