Cassano: “Se il Napoli va in Champions la stagione sarà un capolavoro. Solo invidiosi e incompetenti parleranno di fallimento”

Intervenuto al podcast Viva el Futbol, Antonio Cassano ha così commentato la vittoria del Napoli ai danni del Verona.

Le parole di Cassano

Aggiungo solo una cosa semplice e veloce, Lele. Mi sono emozionato, sapete voi cosa penso del calciatore, che non è il mio genere di calciatore, però mi sono emozionato quando ha fatto l’intervista e ha parlato della cosa del papà.

Un abbraccio al ragazzo: i sentimenti per la persona, quello che mi trasmettono, mi hanno emozionato. Sono un tipo che difficilmente si emoziona, però quando si è emozionato lui, dicendo le cose del papà, merita. I ragazzi come lui meritano veramente tutto il bene del mondo. Poi il calciatore può piacermi o meno, un’altra roba, però è stata una bellissima scelta e sono d’accordo sulla tua scelta e sono contento per questo ragazzo, lo merito.

Noi calciatori siamo viziati, pieni di soldi, ce ne sbattiamo il cazzo, eccetera, però poi non guardiamo le problematiche delle persone. E ripeto, se deve far gol qualcuno all’ultimo secondo, giusto? È una roba meravigliosa: ha fatto gol questo ragazzo qua, così riprende fiducia dopo tutto quello che ha sofferto. Gli do un abbraccio e sono contento che sia stato lui a segnare.

Sulla permanenza di Lukaku

Io sono convinto che, probabilmente, rimarrà se rimane Conte, cioè se lui sta bene. Secondo me può anche giocare un 3-5-2 con palla addosso a loro, e con McTominay che va dentro. Perché lui non sta bene fisicamente, come hai detto tu, adesso fa grande fatica quando le partite si complicano, e come fai a metterlo dentro? L’altro giorno l’ha fatto per disperazione buttandolo dentro e gli è andata bene, però hai detto bene: fa fatica a stoppare la palla, non sta bene fisicamente, pesa 100 kg, è alto 1,90 m e deve riprendere dopo sei mesi.

Su Hojlund

Conte è abituato a giocare con uno a cui butti la palla, la tiene come Højlund, che è un animale e non al perde. Anche lui (Hojlund), come McTominay, ha avuto la fortuna di avere Gasperini, ha avuto delle difficoltà e deve ringraziare Dio, la Madonna, Gesù, perché ha trovato Conte.

Ragazzi, anche all’Atalanta non faceva questo. No, assolutamente, non faceva questo. Adesso lui difende, ti tiene, non lo anticipi mai, ma quando parte ti fa male e fa gol. La cosa impressionante che ha è che, anche con tanto lavoro sulle gambe, è lucido quando deve fare gol, quando deve prendere la decisione giusta. Ragazzi, in questo momento è devastante. Guarda che muscolatura ha. Lo vedo felice.

Sulla stagione in caso di qualificazione Champions

Per me diventa un capolavoro, per altri probabilmente sarà una stagione fallimentare per quasi tutti. Esattamente, per chi è invidioso. Chi è invidioso, incompetente o un pezzo di merda, dirà che è una stagione fallimentare. Ha fatto… diranno piange…

Lui arriva nelle prime quattro e lo riconfermo al 100%, firmo col sangue, come ho detto tre settimane fa: lui ha fatto un capolavoro. È normale che l’anno prossimo, se dovesse rimanere là, secondo me ci saranno una decina di giocatori fuori perché ci sarà un ripulisti. Devi buttare dentro gente che corre, che vuole fare quello che vuole lui.