Elmas è l’Asterix del Napoli, è sempre al servizio del bene comune

C’era una volta un ragazzo macedone, piccolo e silenzioso, che correva tra le linee del Napoli con l’aria di chi si sta ancora abituando a respirare grandi sogni. Lo chiamavamo in queste pagine “il cucciolo macedone, dello scudetto di Spalletti”: un’etichetta dolce, tenera, quasi infantile, ma che nascondeva già un cuore di guerriero. Oggi quel cucciolo non è più un cucciolo. Oggi, sotto gli occhi attenti di Antonio Conte, Elmas è diventato l’Asterix della situazione: un eroe capace di trasformarsi, adattarsi, e guidare un esercito di sopravvissuti.

E la bellezza di Elmas sta proprio qui: non ha una posizione fissa, perché la sua funzione va oltre la tattica, oltre il disegno sul campo. La posizione è un dettaglio, un’appendice narrativa che i giornali amano appuntare per dare ordine alla confusione, ma lui gioca ovunque serva. Mediano nei due, esterno offensivo, esterno basso, trequartista, seconda punta. Se la squadra lo chiama, Elmas c’è. Punto. La sua presenza è la garanzia, il filo invisibile che unisce i pezzi di una squadra spesso dispersa tra difficoltà e cambiamenti.

E c’è di più. Elmas è andato via, in silenzio, come chi non cerca applausi ma sa che il tempo a volte richiede un passo indietro. Ed è tornato, quasi in punta di piedi, pronto a mettersi al servizio di una maglia che non ha mai smesso di sentire sua. Il Napoli non è stato un capitolo passeggero della sua carriera: è casa, rifugio, responsabilità. E lui lo difende, senza clamore, senza proclami, con l’umiltà di chi conosce il valore del sacrificio. In un calcio sempre più ossessionato dai numeri, dalle statistiche e dai gol-sensazione, ciò che sta compiendo Elmas quest’anno merita di essere sottolineato con una decina di evidenziatori. Non solo per il talento, che è cristallino, elegante, a tratti illuminante, ma per la qualità più rara al giorno d’oggi: il sacrificio per il bene comune. La capacità di rischiare le proprie prestazioni, giocando ruoli non suoi, pur di far funzionare la squadra. La capacità di essere al servizio di un progetto più grande, lasciando che la propria storia personale si intrecci con quella collettiva senza sopraffarla.

Elmas non fa notizia ogni giorno. Non compare nei titoli roboanti, non firma gol da copertina. Ma è lì, sempre, silenzioso e indispensabile, come un ingranaggio invisibile che muove la macchina del Napoli con la precisione di chi sa che il vero valore si misura nelle piccole cose: il passaggio al momento giusto, la copertura intelligente, la corsa che spezza l’azione avversaria. È il giocatore che rende possibile ciò che sembra difficile, che mantiene equilibrio dove la fragilità regna, che trasforma il talento in servizio. E allora, guardando Elmas, ci si accorge di quanto sia prezioso chi non pretende di essere protagonista, ma lo diventa comunque. In un mondo che celebra il colpo di scena e dimentica il lavoro quotidiano, Elmas ci ricorda che il calcio, alla fine, è anche questo: dedizione, umiltà e una capacità rara di adattarsi, di mettersi al servizio degli altri senza perdere dignità né identità. Se il Napoli di Conte è una squadra capace di sorprendere, di resistere, di lottare fino all’ultimo respiro, gran parte del merito va a questo ragazzo macedone che da cucciolo è diventato Asterix. Non importa dove lo si metta: il suo ruolo è esserci. Sempre.