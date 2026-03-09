“È come vedere un parente anziano morire”: la disperazione degli abbonati del Tottenham

Il Tottenham Hotspur ha perso anche contro il Crystal Palace giovedì sera, e ormai è sull’orlo del precipizio retrocessione. The Athletic ha deciso di raccontare uno spicchio molto parziale del dolore dei tifosi davanti a questo evidente sfacelo, facendoselo descrivere direttamente da una manciata di loro. Dai vari sfoghi emerge come la consapevolezza di stare andando a schiantarsi. “È come vedere un parente anziano morire”, dice uno di loro.

“Quando Strand Larsen ha segnato il secondo gol, mi sono girato verso il mio amico e gli ho detto che ero seduto in macchina. Ho preso il mio amico David, mio ​​padre e il suo amico, che erano seduti da un’altra parte, e mentre tiravo fuori il telefono per mandare un messaggio a mio padre per dirgli che sarei andato a sedermi in macchina, mio ​​padre mi ha scritto: “Io vado, anche Malcolm”. Così ce ne siamo andati tutti. Ho pensato tra me e me, scendendo le scale, “Cosa succede se vinciamo?”. Sarei stato così contento che avessimo ribaltato la situazione e vinto, ma quando siamo arrivati ​​in fondo alle scale, era 3-1. Sapevo che non sarebbe successo e sono così triste – questa è la parola giusta – e ne ho abbastanza di vederci perdere. Amo così tanto questa squadra di calcio, troppo, ed è deprimente. È come vedere un parente anziano morire. E sì, in quelle circostanze sarei al loro fianco – l’ho fatto – ma ieri sera volevo essere al fianco del Tottenham, ma dovevano mostrarmi qualcosa, e non l’hanno fatto”.

“Come molti tifosi, cambio i miei impegni di lavoro e la mia vita per seguire questa squadra di calcio. E so che dovrei essere lì a sostenere la squadra, ma non so se ho la forza di combattere perché non vedo nulla in cambio”.

“Ci sono così tante persone da incolpare. Sono così stanco di urlare contro tutti e dare la colpa a tutti. Voglio disperatamente che restino in campo. Ieri prima della partita ho avuto la sensazione che fosse colpa nostra, dei tifosi, “facciamoli passare il traguardo”. Ma in realtà non è colpa nostra. È colpa loro”.

Un altro dice: “Sono rimasto fino alla fine della partita, come la maggior parte delle persone intorno a me, ma principalmente per un senso del dovere. Chi decide nel club sta ottenendo esattamente ciò che si merita in questo momento; è solo un peccato che anche i tifosi paganti debbano soffrire ancora di più”.

“Ieri sera sembrava la notte in cui è morto il Tottenham”, dice ancora un altro. “Non mi sento in colpa per aver abbandonato la squadra come tifoso in questa circostanza, perché siamo stati abbandonati dai nostri proprietari anno dopo anno. Sono un tifoso degli Spurs da quasi 50 anni. Non ho mai visto una situazione così grave al Tottenham. Ieri sera ero alla partita e ho pensato di andarmene a metà tempo. Un vero tifoso deve restare con la squadra, ma è doloroso. Quello che stiamo vedendo allo stadio in questo momento è davvero deprimente”.

“Sono uscito al 77° minuto, fondamentalmente perché non riuscivo a vederci tornare in partita e l’atmosfera è troppo tossica in questo momento. Ieri sera non ho portato i miei figli perché sapevo che l’atmosfera sarebbe stata piuttosto disgustosa e non volevo esporli a quella situazione. Ci sono andato solo perché ho un abbonamento. La frustrazione che provano i tifosi… possono solo sfogare la loro frustrazione urlando e gridando. E sono solo facce arrabbiate, il linguaggio è una scelta. Non è un bel posto per gli adulti, figuriamoci per i bambini. E finché l’atmosfera rimarrà così disgustosa, non porterò più i bambini. Ci vanno da anni; di solito, l’atmosfera è piuttosto piacevole. Ma nel momento in cui qualcosa va storto, il pubblico si gira all’istante e non voglio esporli a quel tipo di comportamento e a quell’atmosfera in questo momento”.