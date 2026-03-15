La Gazza è cauta nell'analisi degli episodi. Più netto il Corsport che titola "Manganiellata" e scrive che il gol dell'Atalanta era da annullare

Dumfries, la Gazzetta scrive di spintina. Sul rigore: il calcio è netto, in passato è sempre stato rigore

La Gazzetta è cauta nell’analisi degli episodi di Inter-Atalanta. Scrive di spintina su Dumfries e fa notare che in passato per il calcio di Scalvini su Frattesi è sempre stato rigore.

Corretti i primi due gialli: a Sucic su Zappacosta (19’, tacchetti sulla caviglia ma senza colpo violento) e a Kolasinac (su Dumfries al 20’). Niente fallo (Dumfries suKolasinac) nell’1-0 di Esposito, mentre al 15’ st corretto giallo ad Augusto su Zalewski in fuga. Al 36’ st, Dumfries in possesso di

palla e davanti a Sulemana: nel dubbio, lecito chiedersi perché l’interista cada in posizione di vantaggio assoluto ma lo sfioramento

di piedi (destro/destro) e la spintina non sembrano travolgenti.

Al 41’ st, c’è gioco d’anticipo e calcio ricevuto da parte di Frattesi: Scalvini in ritardo, il calcio è netto e non misurabile. In passato è sempre stato rigore: Garigli è silente, non va bene.

I voti della Gazzetta:

MANGANIELLO 4,5: Quasi ok fino al secondo “fattaccio”. Fa scorrere Sulemana-Dumfries (light) ma su Scalvini-Frattesi non deve, né lui né da Lissone: ci sono anticipo e calcio netto.

Ecco invece cosa scrive il Corriere dello Sport che titola in prima pagina “Manganiellata”:

È più netta la posizione del Corsport che boccia senza appello arbitraggio e Var.

Se Manganiello dalla sua posizione in campo può non aver visto correttamente il contatto, in area di rigore, tra Scalvini e Frattesi, il Var Gariglio (che accanto aveva anche l’esperto Chiffi) avrebbe dovuto richiamarlo all’On Field Review. La dinamica, al 41′ del secondo tempo, è chiara: il giocatore dell’Inter è in anticipo sul pallone e viene calciato sul piede destro dal difensore dell’Atalanta. Sarebbe stato corretto concedere il calcio di rigore in favore della squadra di casa.

Soltanto il Var fa peggio di Manganiello

GOL

La lunga revisione al Var non aiuta Manganiello a rivedere la sua decisione di convalidare il pari: l’Inter protesta per la spinta di Sulemana a Dumfries, che appare fallosa, ma ci sarebbe da approfondire anche il contatto piede destro-piede destro tra il giocatore dell’Atalanta e l’olandese. Le proteste sono costate l’espulsione a Chivu per somma di ammonizioni.

DISCIPLINARE

A livello disciplinare, pur mantenendo un metro che ha consentito contatti anche intensi, Manganiello ha preso le decisioni giuste. Sono state corrette tutte e quattro (2 per parte) le ammonizioni estratte.

VAR: Gariglio 4,5

Lascia tutte le valutazioni a Manganiello e così non è d’aiuto come avrebbe dovuto. Regolare il gol dell’Inter: il contatto, sugli sviluppi dell’azione, tra il braccio di Dumfries e la testa di Kolasinac, è di gioco.

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