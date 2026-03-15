De Matteis (team manager Slovacchia): “Lobotka? Per Cagliari dovrebbe esserci, almeno in panchina”
A Campania Sport, su Canale 21: "Sta recuperando. Dalla prossima settimana sarà a disposizione di Conte"
Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli, e ora della Slovacchia, ha svelato i tempi di recupero di Lobotka (che ha già saltato le ultime due partite contro Torino e Lecce a causa di un sovraccarico muscolare). Ecco le sue parole a Campania Sport, a Canale 21.
Le parole di De Matteis su Lobotka
“Lobotka sta recuperando. Dalla prossima settimana sarà a disposizione di Conte. Per Cagliari ci dovrebbe essere, almeno in panchina”
Insomma, presto potremo rivedere davvero i Fab 4. Rimane tutt’oggi il dubbio su cosa sarebbe potuta essere questa stagione senza lo stillicidio di infortuni che ha flagellato gli azzurri. Un peccato.