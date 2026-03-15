De Matteis (team manager Slovacchia): “Lobotka? Per Cagliari dovrebbe esserci, almeno in panchina”

Di Francesco nomina sant’Elmas: “Il Napoli aveva giocatori forti anche prima che entrassero McTOminay e DeBruyne”

A Dazn: "Io credo che noi abbiamo fatto un gran primo tempo, poi abbiamo pagato l'uscita di Coulibaly e l'ingenuità del primo gol dove dovevamo chiudere. Abbiamo commesso degli errori che contro certe quadre paghi. Il Napoli era in grande difficoltà a costruire, poi dopo il gol sono stati favoriti"