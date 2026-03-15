Calciomercato Napoli, interesse per il difensore ex Torino Singo

Lo riporta Ekrem Konur su X. Ora il classe 2000 è al Gatasaray. Con i granata, oltre 100 presenze tra il 2019 e 2023.

Il Napoli, in vista della prossima stagione, pare abbia messo nel mirino il difensore ex Torino Wilfried Singo, che ora milita nel Galatasaray, con cui ha collezionato 1 gol e 3 assist in 21 partite. Il classe 2000 conosce bene il campionato italiano, avendo appunto già militato in Serie A con i granata, dal 2019 al 2023, con cui ha collezionato oltre 100 presenze.

Come riportato dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur su X:

Il Napoli sta monitorando il centrale ivoriano, che si è unito al Galatasaray all’inizio della stagione. Il Galatasaray intende tenerlo per lungo tempo.