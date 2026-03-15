Calciomercato Napoli, interesse per il difensore ex Torino Singo
Lo riporta Ekrem Konur su X. Ora il classe 2000 è al Gatasaray. Con i granata, oltre 100 presenze tra il 2019 e 2023.
Il Napoli, in vista della prossima stagione, pare abbia messo nel mirino il difensore ex Torino Wilfried Singo, che ora milita nel Galatasaray, con cui ha collezionato 1 gol e 3 assist in 21 partite. Il classe 2000 conosce bene il campionato italiano, avendo appunto già militato in Serie A con i granata, dal 2019 al 2023, con cui ha collezionato oltre 100 presenze.
Come riportato dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur su X:
Il Napoli sta monitorando il centrale ivoriano, che si è unito al Galatasaray all’inizio della stagione. Il Galatasaray intende tenerlo per lungo tempo.
🚨🆕 #Galatasaray 🇨🇮 Wilfried Singo – Napoli interest!
📌 Serie A side are monitoring the Ivorian centre‑back who joined Galatasaray at the start of the season.
🔥 Galatasaray intend to keep him long‑term. pic.twitter.com/WfztWuiJHt
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 15, 2026