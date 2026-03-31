De Laurentiis negli Stati Uniti, non ci sarà per Napoli-Milan

Il presidente del Napoli il lunedì di Pasquetta non sarà in tribuna ad assistere alla partita tra Napoli e Milan che certamente vale il secondo posto in classifica e potrebbe aprire anche altri scenari (soprattutto se l’Inter non dovesse battere la Roma).

Lo scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina che si sofferma anche sul caso Lukaku.

Il club azzurro, dal canto suo, ha ribadito la linea della fermezza: Lukaku deve rientrare questa mattina (la convocazione è alle 11.30) al Training Center di Castel Volturno, altrimenti resterà fuori rosa fino al termine della stagione. È il presupposto fondamentale per iniziare un dialogo costruttivo assieme al giocatore.

È questa la posizione di Antonio Conte e del direttore sportivo Giovanni Manna, naturalmente condivisa da De Laurentiis: il presidente partirà per gli Stati Uniti nei prossimi giorni e non sarà in tribuna al Maradona contro il Milan. Ovviamente è costantemente informato sulla vicenda Lukaku. Il

diesse Manna ha lavorato ieri pomeriggio per provare a ricomporre la situazione ed evitare lo scontro totale, ovvero Lukaku ai margini fino al termine della stagione. La posizione è stata ribadita a Big Rom anche ieri sera con grande determinazione.

Toccherà a lui fare un passo verso la società e non viceversa per evitare la rottura con il Napoli ma soprattutto con Antonio Conte, l’allenatore con cui ha avuto il maggiore feeling in carriera. L’allenatore ha da sempre una gestione trasparente dello spogliatoio. Non ha mai fatto eccezioni per nessuno e non lo ha fatto neanche per un campione del calibro di Lukaku.