De Bruyne sarà convocato per venerdì sera contro il Torino (Ansa)
Va reintegrato gradualmente nella squadra. Magari potrà ritrovare qualche minuto già nel match successivo, sabato 14 marzo, contro il Lecce
Kevin De Bruyne che si allena in gruppo, corre e mostra la voglia di tornare in campo. E’ la notizia positiva di oggi.
Scrive Ansa:
“Il campione bega ha svolto l’intero allenamento con i compagni di squadra, sentendosi di nuovo parte del gruppo azzurro che prepara il lungo sprint per le ultime 11 partite del campionato a partire da venerdì contro il Torino al Maradona.
I segnali positivi in allenamento mostrati dal 34enne fermo dall’infortunio dello scorso 25 ottobre, potrebbero quindi portare De Bruyne a essere già convocato per venerdì sera, guardando il match dalla panchina e reintegrandosi nella squadra magari per ritrovare qualche minuto già nel match successivo contro il Lecce. Un’ottima notizia per il finale di stagione del Napoli di Antonio Conte”.