Al Corriere della Sera: è una promessa di futuro, e un motivo in più perché Conte rimanga. Il Napoli è alla terza vittoria di fila e a un punto dal Milan

De Bruyne ha giocato i 45 minuti migliori della sua tormentata stagione (Condò)

Paolo Condò, nel suo punto sulla Serie A, per il Corriere della Sera, ha dedicato un passaggio al Napoli: a De Bruyne e al futuro di Conte.

Scrive Condò:

Il Milan ha fatto capire di non avere la forza per salire ancora, perché ha il quinto attacco del torneo e nelle serate in cui deve spingere, com’era questa, non riesce a farlo senza scoprirsi. Ora penserà a mettere in sicurezza il posto Champions, tenendo presente che il Napoli gli è ormai addosso, ma la Juve quinta dista ancora 7 punti, che sono tanti. A proposito di Napoli, alla terza vittoria di fila, Kevin De Bruyne ha giocato i 45’ migliori della sua tormentata stagione. È una promessa di futuro, e un motivo in più perché Conte rimanga.

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