Alisson pazzo di De Bruyne: “In futuro potrò dire di aver giocato con lui”
Il messaggio del brasiliano su Instagram: "Non ho parole per definire questo momento per me. Che onore, che piacere!"
Alisson Santos, ieri contro il Lecce, ha probabilmente realizzato uno dei suoi sogni nel cassetto: giocare con Kevin De Bruyne. Ecco il suo messaggio su Instagram.
Alisson Santos pazzo di De Bruyne: il messaggio
Su Instagram:
“Non ho parole per definire questo momento per me, da dove vengo questo era impossibile… ma il mio Dio realizza l’impossibile! Che onore, che piacere! In futuro potrò dire: ho giocato con Kevin D Bruyne”
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Alisson, ti capiamo benissimo: King Kev è uno di quei calciatori che non conoscono i segni dell’età. La classe è rimasta immutata e la sua leadership, se possibile, è aumentata ancor di più.