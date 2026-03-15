Alisson pazzo di De Bruyne: “In futuro potrò dire di aver giocato con lui”

Alisson Santos, ieri contro il Lecce, ha probabilmente realizzato uno dei suoi sogni nel cassetto: giocare con Kevin De Bruyne. Ecco il suo messaggio su Instagram.

Alisson Santos pazzo di De Bruyne: il messaggio

Su Instagram:

“Non ho parole per definire questo momento per me, da dove vengo questo era impossibile… ma il mio Dio realizza l’impossibile! Che onore, che piacere! In futuro potrò dire: ho giocato con Kevin D Bruyne”

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Alisson, ti capiamo benissimo: King Kev è uno di quei calciatori che non conoscono i segni dell’età. La classe è rimasta immutata e la sua leadership, se possibile, è aumentata ancor di più.