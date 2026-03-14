De Bruyne, basta la presenza. Beukema è sempre più un mistero

Cesare – Siamo alle solite. Il Napoli gioca un tempo da incubo e un altro buono. L’unica variante ammessa è qual è il tempo buono e quale quello cattivo. Contro il Lecce gli azzurri hanno subito l’ennesimo gol di testa dopo due minuti. E hanno rischiato più di una volta di subire il raddoppio. Qualcosa di incredibile.

Guido – Verissimo. Purtroppo Anguissa ed Elmas hanno giocato 45 minuti pessimi con il Lecce che pressava altissimo e Gilmour costretto a ballare preso sempre in mezzo al campo. Poi nella ripresa si è vista un’altra squadra grazie all’ingresso sul terreno di gioco di McTominay. Ma ancor più di De Bruyne. È sembrato che i salentini abbiano subito un contraccolpo per il semplice fatto che il fuoriclasse belga era entrato. Ma il calcio è così. E poi l’aver trovato immediatamente il pareggio ha fatto il resto.

Cesare – Comunque al di là di ogni altra considerazione ci sono dei fatti oggettivi che sono difficili da interpretare. Come è possibile che un giocatore come Beukema, pagato molto caro, considerato per due anni nel Bologna uno dei migliori difensori della serie A, vada in campo a balbettare. E non basta invocare il passaggio dalla difesa a 4 (Bologna) alla difesa a 3 (Napoli). Non esageriamo con gli specialismi. Se sai staccare di testa, poco cambia se lo devi fare difendendo a 3 o a 4. Se sai fare la diagonale, la sai fare sempre. Se sai marcare l’uomo, idem.

Guido – Anche io mi chiedo come siano state compiute determinate scelte. Ma non è solo l’olandese il problema del reparto difensivo. Anche Olivera quest’anno sembra incredibilmente regredito. E poi aggiungi che manca il contributo in copertura del centrocampo che privo di Lobotka perde molto in fase di interdizione. Anche se, sia chiaro, con Gilmour guadagna seccamente in fase di impostazione con lo scozzese che tende a verticalizzare e velocizzare il gioco. Questo è davvero un busillis. Chi preferire tra i due? O farli giocare insieme?

Cesare – Hai ragione. Prendiamo il gol del pareggio del Napoli, esso è frutto di una imbucata perfetta di Gilmour che ha enormemente tratto giovamento dai cambi. Però consoliamoci pensando che per fortuna Conte comincia piano piano ad avere problemi di abbondanza. Abbiamo vinto tre partite di fila e incassato 9 punti d’oro.

Guido – Piuttosto l’alternanza dei due portieri mi sembra non pagare perché ho l’impressione che tolga serenità ad entrambi. Capisco che Conte non voglia assumersi la responsabilità di far perdere la nazionale a Meret. Ma intanto ho visto sia lui che Milinkovic nella scorsa partita avere incertezze ed esitazioni frutto probabilmente di nervosismo. Insomma Conte sciolga la gloria e decida chi è il portiere titolare del Napoli.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: insicuro; Guido: incerto

Beukema – Cesare: insufficiente ; Guido: insufficiente

Buongiorno – Cesare:buono ; Guido:ottimo

Olivera – Cesare: cosi cosi; Guido: modesto

Politano – Cesare: buono; Guido:buono

Gilmour – Cesare: buono ; Guido:buono

Elmas – Cesare: sotto tono ; Guido: insufficiente

Spinazzola – Cesare: sufficiente; Guido:modesto

Anguissa – Cesare: modesto (flop) ; Guido: deludente ( flop)

Hojlund – Cesare: sufficiente ; Guido: buono

Alisson Santos – Cesare: non brillante ; Guido: poco incisivo

De Bruyne – Cesare: ottimo ( top); Guido: eccellente ( top)

McTominay – Cesare : buono; Guido : buono

Gutierrez – Cesare: s.v; Guido:s.v.

Mazzocchi – Cesare: s.v; Guido:s.v.

Conte – Cesare: buono ; Guido: buono