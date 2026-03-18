Tornano De Bruyne e McTominay dal primo minuto: Kdb nel tridente, Scott in mediana (Repubblica)

Erano stati il pomo della discordia a inizio stagione: non si sapeva dove piazzarli in campo perché con De Bruyne là in mezzo, McTominay non era più lo stesso, non aveva più la licenza di spaziare e di inserirsi. Conte li proporrà venerdì a Cagliari. Con il belga nel tridente, al fianco di Alisson Santos e Hojlund, e lo scozzese più dietro, al fianco di Gilmour.

Ne Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

Antonio Conte ha apprezzato i progressi del suo campione e sta valutando di lanciarlo dal primo minuto venerdì (si gioca alle 18.30, diretta su Dazn) nella trasferta alla Unipol Domus contro il Cagliari, appuntamento fondamentale per gli azzurri, a caccia del quarto successo consecutivo. Una vittoria potrebbe dare nuova linfa al Napoli, pronto a lanciarsi con determinazione all’assalto del Milan in chiave secondo posto considerando lo scontro diretto al Maradona contro i rossoneri, in calendario lunedì 6 aprile. Kdb prenota pure la grande notte con i rossoneri, ma adesso sta pensando soltanto al Cagliari. Le possibilità di vederlo dall’inizio nel tridente offensivo sono alte: Conte vuole affidarsi alla sua classe per innescare Alisson Santos e Hojlund che ha beneficiato del talento di King Kev prima dello stop muscolare. Tridente nuovo di zecca con un De Bruyne intenzionato a fare la differenza.