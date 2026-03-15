Al City manca De Bruyne in fase creativa, il gioco di Guardiola è diventato privo di identità e brio (Guardian)

Il Manchester City ha pareggiato 1-1 contro il West Ham, andando ora a -9 dall’Arsenal capolista, ma con una partita in meno. Si allontana sempre di più la possibilità che la squadra di Pep Guardiola possa tornare a vincere la Premier League quest’anno.

Il Guardian scrive:

Proprio allo scadere, i giocatori del Manchester City sono crollati, temendo che ogni speranza di recuperare l’Arsenal fosse svanita. Questa è stata una serata importante per entrambe le estremità della classifica di Premier. Il West Ham è stato tenace, determinato e irremovibile nel rifiutarsi di rinunciare a quel punto che lo ha fatto uscire dalla zona retrocessione per la prima volta da novembre. Il City è rimasto a corto di idee prima di aumentare il ritmo in un finale disperato. Erling Haaland è stato impreciso e, sebbene il West Ham abbia prodotto un solo tiro in porta, il problema per Pep Guardiola è che proprio quell’unico tiro è stato il colpo di testa di Konstantinos Mavropanos, che ha annullato il gol di Bernardo Silva e ha lasciato l’Arsenal con nove punti di vantaggio in testa alla classifica.

Con Gianluigi Donnarumma colpevole sull’azione del pareggio, il City ha di nuovo dimostrato di non curare i dettagli. Detto chiaramente, questo non è il City di una volta. Il talento a disposizione di Guardiola è enorme, ma sembra mancare qualcosa. Haaland ha segnato quattro gol nelle ultime 18 presenze in tutte le competizioni. C’è un sostituto di Kevin De Bruyne nella fase creativa? Phil Foden è entrato solo nel finale; Rayan Cherki ha dato qualche segnale positivo dopo il suo ingresso, ma si sta ancora adattando al campionato. Guardiola ha accennato alle difficoltà di integrare nuovi giocatori e ha ammesso che la sua squadra non è abbastanza spietata. Sono anche diventati meno abili nel fermare gli avversari dopo essere passati in vantaggio. Il gioco del City ha perso brio.