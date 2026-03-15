Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Al City manca De Bruyne in fase creativa, il gioco di Guardiola è diventato privo di identità e brio (Guardian)

Hanno pareggiato 1-1 col West Ham, la vittoria della Premier si allontana. Donnarumma colpevole nell'azione del gol avversario, Haaland impreciso.

manchester city giocatori De Bruyne

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola (R) congratulates Manchester City's Belgian midfielder Kevin De Bruyne as he leaves the pitch after being substituted off during the UEFA Champions League second leg semi-final football match between Manchester City and Real Madrid at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on May 17, 2023. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Il Manchester City ha pareggiato 1-1 contro il West Ham, andando ora a -9 dall’Arsenal capolista, ma con una partita in meno. Si allontana sempre di più la possibilità che la squadra di Pep Guardiola possa tornare a vincere la Premier League quest’anno.

Il Guardian scrive:

Proprio allo scadere, i giocatori del Manchester City sono crollati, temendo che ogni speranza di recuperare l’Arsenal fosse svanita. Questa è stata una serata importante per entrambe le estremità della classifica di Premier. Il West Ham è stato tenace, determinato e irremovibile nel rifiutarsi di rinunciare a quel punto che lo ha fatto uscire dalla zona retrocessione per la prima volta da novembre. Il City è rimasto a corto di idee prima di aumentare il ritmo in un finale disperato. Erling Haaland è stato impreciso e, sebbene il West Ham abbia prodotto un solo tiro in porta, il problema per Pep Guardiola è che proprio quell’unico tiro è stato il colpo di testa di Konstantinos Mavropanos, che ha annullato il gol di Bernardo Silva e ha lasciato l’Arsenal con nove punti di vantaggio in testa alla classifica.

Con Gianluigi Donnarumma colpevole sull’azione del pareggio, il City ha di nuovo dimostrato di non curare i dettagli. Detto chiaramente, questo non è il City di una volta. Il talento a disposizione di Guardiola è enorme, ma sembra mancare qualcosa. Haaland ha segnato quattro gol nelle ultime 18 presenze in tutte le competizioni. C’è un sostituto di Kevin De Bruyne nella fase creativa? Phil Foden è entrato solo nel finale; Rayan Cherki ha dato qualche segnale positivo dopo il suo ingresso, ma si sta ancora adattando al campionato. Guardiola ha accennato alle difficoltà di integrare nuovi giocatori e ha ammesso che la sua squadra non è abbastanza spietata. Sono anche diventati meno abili nel fermare gli avversari dopo essere passati in vantaggio. Il gioco del City ha perso brio. 

Correlate