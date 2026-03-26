Rasmus Hojlund e Eljif Elmas si sfideranno nei play-off per i Mondiali 2026 rispettivamente con Danimarca e Macedonia del Nord. Il match si giocherà a Copenaghen dove, con la maglia del Napoli, entrambi hanno giocato in Champions League pareggiando 1-1.

I due ora si ritroveranno contro, anche se i danesi sembrano essere favoriti. La Macedonia del Nord, però, vorrebbe fare la storia e arrivare per la prima volta a disputare una Coppa del Mondo.

Hojlund e Elmas si sfidano ai play-off dei Mondiali

Il Corriere dello Sport scrive:

Stavolta uno dei due sorriderà davvero, l’altro no. La pressione è soprattutto sulla Danimarca, che gioca in casa e si aggrappa anche ai gol di Hojlund per evitare brutte sorprese. Proprio Rasmus è stato uno dei riferimenti offensivi della Nazionale durante il percorso di qualificazione, confermando quella centralità che anche a Napoli ha trovato. La Macedonia del Nord ha già dimostrato di saper vivere bene le notti in cui nessuno crede davvero in lei. Il ricordo della vittoria contro l’Italia nel playoff mondiale del 2022 è ancora vivo, così come la storica qualificazione a Euro 2020, l’unica finora in un grande torneo. Il sogno dei “Leoni” resta lo stesso: arrivare per la prima volta a una fase finale del Mondiale. E in questo contesto Elmas è chiamato a fare ciò che sa fare meglio: accendere la partita.