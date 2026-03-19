Da Castel Volturno si sussurra che il Napoli abbia messo nel mirino il secondo posto

Dopo la vittoria contro il Lecce , l’allenatore del Napoli, Antonio Conte non si era nascosto in conferenza e, parlando del suo futuro, aveva parlato delle aspettative che la sua presenza in panchina porta. “Però so che io porto aspettativa, richiesta, per i media. per le altre squadre, o devo arrivare primo o secondo, così dice la storia, leggo che le altre si stanno preparando con i fuochi d’artificio. Noi cercheremo di rispondere con i fuochi d’artificio sul campo”.

Il Napoli e il secondo post

Aspettative che lui stesso ha verso di sè e le sue squadre, e che continua a nutrire anche per la stagione in corso, come riporta oggi Tuttosport

“Tanto che dalle parti di Castelvolturno – si sussurra sottovoce – sia stato messo nel mirino il secondo posto. Il Milan ormai è stato quasi raggiunto e a Pasquetta ci sarà il faccia a faccia al Maradona per provare il sorpasso. Se gli azzurri centrassero la seconda piazza del torneo, si confermerebbe il teorema Conte secondo cui il tecnico salentino da quando allena a grandi livelli (2010/11) è sempre arrivato primo o secondo in Serie A (5 Scudetti con Juve, Inter e Napoli più la “medaglia d’argento” coi nerazzurri nel 19/20)”.

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