Il Corriere della Sera: per il prossimo anno il Napoli è sul centrocampista Joao Gomes e sul difensore Tiago Gabriel. Serviranno 60 milioni per riscattare Hojlund e Alisson Santos

Conte dovrebbe rimanere ma il Napoli deve ringiovanire la rosa e tagliare il monte ingaggi: Lukaku addio?

Le italiane sognano già per il prossimo mercato, ovviamente sogni tarati suo soldi italiani, ma serve la qualificazione in Champions altrimenti per chi resta fuori saranno dolori. Nonostante la Champions (che il Napoli non ha ancora conquistato), serve una cessione eccellente per finanziare il mercato e ridurre il monte ingaggi.

A proposito del Napoli, il Corriere della Sera scrive:

Il quesito leva il sonno anche al Napoli. Tutto dipende da Conte, che però dovrebbe restare rispettando l’ultimo anno di contratto. La decisione verrà presa comunque solo a stagione finita. Joao Gomes del Wolverhampton per il centrocampo e Tiago Gabriel del Lecce per la difesa sono nomi caldi. Di certo le cifre monstre che dovranno essere investite per i riscatti di Hojlund (44 milioni), Alisson Santos (16,5) ed Elmas (si punta allo sconto sui 16 previsti) scoraggiano ulteriori operazioni impegnative. Sempre che non si punti a una cessione eccellente (Lukaku?) per finanziare la campagna acquisti. Per il resto, l’obiettivo è ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Ecco: presente e futuro, campo e quattrini.

