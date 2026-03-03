Scrive: “Spesso i discorsi nel calcio sono impersonali”. Riporta le parole di Conte: "Ho dovuto trovare le parole per gestire situazioni nuove" e aggiunge: "È raro imbattersi in considerazioni di questo genere"

Athletic celebra Lukaku, le sue lacrime e l’intimità del Napoli: “Dimentichiamo che il calcio è giocato da persone”

James Horncastle su Athletic comincia il suo approfondimento sulla giornata di Serie A con Romelu Lukaku e le sue lacrime dopo il gol vittoria a Verona all’ultimo secondo.

Scrive Ahletic:

Romelu Lukaku ha guardato il cielo e ha indicato. Quando i suoi compagni di squadra si sono dileguati. L’arbitro Colombo ha dovuto estrarre il cartellino giallo. Dopo aver segnato all’ultimo secondo il gol vittoria contro il Verona, Lukaku si è tolto la maglia del Napoli. Per il regolamento, era un gesto da punire anche se adesso stava usando la maglietta per asciugare le sue lacrime.

“Ci è mancato”, ha detto Juan Jesus a Dazn dopo il fischio finale. “Vieni, Rom! Avvicinati.” Lukaku era lì, in uno stato di sospensione durante le interviste flash post-partita, una presenza imponente ma lontana. È stato il suo primo gol da quando il Napoli ha vinto il campionato la scorsa stagione, il suo primo da quando un tendine nel flessore dell’anca si è rotto durante l’estate.

“È stato un infortunio molto grave”, ha riconosciuto il suo allenatore, Antonio Conte. “Sappiamo quanto ha sofferto, quanto gli piacerebbe aiutare Napoli e me, in particolare, data la relazione che abbiamo”.

Da quando Lukaku è tornato alla fine di gennaio, non è stato in grado di giocare più di 20 minuti. I suoi stati camei contro Juventus e Chelsea. Quando finalmente ha trovato la rete sabato, colpendo un cross da Giovane al 95° minuto, la sua reazione ha indicato che si trattava di molto, molto più che una rimonta.

Athletic riporta le parole sulla morte del padre.

Ci sono stati gol splendidi in Serie A questo fine settimana, ma nessuno è stato commovente come quello di Lukaku a Verona. L’infortunio è arrivato nel momento peggiore per Lukaku. Ha cercato di essere lì per la squadra, è stato visto spesso sugli spalti e a bordo campo per sostenerli durante una stagione complessa. “Questo club mi ha dato molto”, ha detto Lukaku. “Ero morto prima di venire qui”.

“Porterò l’esperienza di questa stagione con me per il resto della mia carriera”, ha detto Conte. “Mi ha insegnato molto. Ho dovuto gestire situazioni che non mi sono mai successe prima. Devi dare il giusto peso al lato umano e trovare le parole giuste.”

È raro imbattersi in considerazioni di questo genere. Spesso i discorsi nel calcio sono impersonali e invece il calcio riguarda le persone che lo giocano e ciò che stanno vivendo.