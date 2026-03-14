Conte: “600 punti in carriera sono una grande soddisfazione, ma si può sempre migliorare”

A Dazn: "Stanno rientrando calciatori, ma bisogna dargli il tempo di riabituarsi. Ho detto ai ragazzi che loro devono avere fiducia di quello che sento e avverto perché so che devo fare delle scelte"

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce

Napoli-Lecce 2-1, Conte a Dazn

Conte arriva a 600 punti in carriera

“Non sono uno che guarda tanto le statistiche o le va a leggere perché preferisco concentrarmi sul lavoro da fare. Però scoprire la media punti di 2.21 e stare comunque davanti a grandissimi allenatori non può fare altro che riempirmi di soddisfazione. Ad Maiora semper”

Su Banda

“Ero lì che mi stavo avvicinando per preparare la barriera e mi trovo sulla stessa linea, l’ho visto che si stava accasciando e quando ha messo le amni sul petto mi sono scaraventato in campo a gridare per i soccorsi perché abbiamo vissuto situazioni simili che non auguro a nessuno. Poi sta aspettando un figlio e facciamo gli auguri a lui e alla famiglia”.

Vittoria difficile da portare a casa. Stai recuperando i tuoi giocatori piano piano e abbiamo pensato di mettere giù una possibile formazione, qual è più vicina alla tua idea?

“Sono due formazioni interessanti, secondo me avere un play come Lobotka o Gilmour a centrocampo con McTominay è più consono. Avere due assaltatori come Anguissa e McTominay e meno palleggiatori la vedo meno, anche se durante una partita si può fare. Partiamo da un presupposto, noi stiamo recuperando giocatori che sono stati fuori a lungo e non possiamo pensare che tornino e abbiamo già la condizione. Oggi la scelta è stata di partire con Anguissa e Gilmour, perdevamo ho cambiato. Sono giocatori forti, ma bisogna dargli il tempo di riabituarsi. Ho detto ai ragazzi che loro devono avere fiducia di quello che sento e avverto perché so che devo fare delle scelte. Oggi a fine primo tempo ho fatto entrare Kevin e Scott e mi prendo le mie responsabilità, loro devono avere pazienza perché il bene comune di tutti noi è il Napoli. Dobbiamo centrare questa qualificazione Champions”.