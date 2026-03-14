La Guerri Napoli di coach Magro non vince da 4 partite in campionato e giocherà contro la penultima in classifica è pronta a giocarsi il tutto per tutto per salvarsi quanto prima.

La Guerri Napoli è in un periodo di grande difficoltà e, dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Virtus Olidata Bologna, proverà a riscattarsi domani alle ore 17.30 contro la penutlima della classe, la Pallacanestro Cantù di coach Walter De Raffaele. Nella gara di andata, risalente a domenica 28 dicembre 2025 e valida per la 13ª giornata di campionato, la Guerri si è imposta 98-86 , guidata dai 20 punti (8/11 dal campo), 7 rimbalzi, 10 assist per un 34 di valutazione di Mitrou-Long, i 17 punti di Bolton.

Adesso coach Alessandro Magro avrà a disposizione anche due nuovi giocatori rispetto alla partita di settimana scorsa: Nick Marshall e Milton Doyle. Entrambi provenienti dal massimo campionato australiano e subito pronti ad aiutare la causa.

Queste le parole di Magro prima alla vigilia della sfida contro i lombardi:

“Giocheremo su un campo molto caldo, contro una squadra in fiducia, che sta facendo bene ed è arrivata ad un tiro dalla vittoria nel derby con Milano. Sarà una sfida tra due squadre che hanno bisogno di punti in classifica. Arriviamo da una settimana in cui abbiamo inserito un nuovo giocatore, Marshall, mentre Whaley si sta integrando nel nostro modo di giocare. Ci sono stati buoni allenamenti sia dal punto di vista della qualità che dell’intensità. Abbiamo la consapevolezza dell’importanza della gara, ma dovremo avere la giusta serenità per mettere in campo quello che abbiamo preparato. Servirà grande disciplina ed energia, ma soprattutto la voglia di provare a costruire qualcosa insieme”.

La gara Acqua San Bernardo Cantù – Guerri Napoli sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LBA TV. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social della Guerri Napoli. Ricordiamo che sarà possibile seguire tutto il campionato di Serie A degli azzurri, esclusivamente per USA e Canada, sul Canale Youtube “Napoli Basketball TV“.