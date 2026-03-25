Che cosa sarebbe il Napoli se avesse Maignan come portiere?
Gazzetta: il francese ha totalizzato finora 81 parate, salvando l’81,1% dei tiri (migliore in Serie A). La combo azzurra Milinkovic-Meret ne ha fatte 56 in due.
Che cosa sarebbe il Napoli se avesse Maignan come portiere?
Non ci pensiamo mai, chissà perché, ma quanto vale il portiere in una squadra? La domanda ci è tornata in testa leggendo la Gazzetta dello Sport di stamattina che ha smentito una serie di luoghi comuni (o vere e proprie cazzate) sul Milan di Allegri. Secondo gli XGoals (che per noi sono acqua fresca, una boiata) il Milan avrebbe dovuto avere dieci gol in più del Napoli e non uno. Quindi il Milan crea più di noi. Ma il dato interessante è anche un altro. Maignan para molto più di Milinkovic e Meret, quasi a parità di tiri. In una parola, il francese è più bravo dei nostri (secondo noi soprattutto del serbo ma vabbè). I campionati, le partite, si vincono anche con i portieri. Non è lesa maestà. È calcio.
Le statistiche di Napoli-Milan: Meret e Milinkovic Savic vs Maignan
La Gazzetta scrive:
Nel calcio tanto fanno le qualità degli interpreti. Vedi Mike Maignan, che in 29 partite ha messo assieme la bellezza di 81 parate, salvando l’81,1% dei tiri (migliore in Serie A). Un dato molto maggiore a quello della combo azzurra Milinkovic-Meret, 56 in due. E se pensate che il Milan conceda molto più del Napoli, forse avete una prospettiva un po’ esagerata: i rossoneri subiscono in media 11,2 tiri a partita, i campioni d’Italia 10,6.