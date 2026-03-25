Che cosa sarebbe il Napoli se avesse Maignan come portiere?

Non ci pensiamo mai, chissà perché, ma quanto vale il portiere in una squadra? La domanda ci è tornata in testa leggendo la Gazzetta dello Sport di stamattina che ha smentito una serie di luoghi comuni (o vere e proprie cazzate) sul Milan di Allegri. Secondo gli XGoals (che per noi sono acqua fresca, una boiata) il Milan avrebbe dovuto avere dieci gol in più del Napoli e non uno. Quindi il Milan crea più di noi. Ma il dato interessante è anche un altro. Maignan para molto più di Milinkovic e Meret, quasi a parità di tiri. In una parola, il francese è più bravo dei nostri (secondo noi soprattutto del serbo ma vabbè). I campionati, le partite, si vincono anche con i portieri. Non è lesa maestà. È calcio.

Le statistiche di Napoli-Milan: Meret e Milinkovic Savic vs Maignan

La Gazzetta scrive:

Nel calcio tanto fanno le qualità degli interpreti. Vedi Mike Maignan, che in 29 partite ha messo assieme la bellezza di 81 parate, salvando l’81,1% dei tiri (migliore in Serie A). Un dato molto maggiore a quello della combo azzurra Milinkovic-Meret, 56 in due. E se pensate che il Milan conceda molto più del Napoli, forse avete una prospettiva un po’ esagerata: i rossoneri subiscono in media 11,2 tiri a partita, i campioni d’Italia 10,6.