Capello: “Ho fatto un fioretto per questa qualificazione mondiale”

Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ammette di volere fortemente la qualificazione dell’Italia ai Mondiali:“Ho fatto un fioretto, qualcosa di importante, ma non sperate vi dica di che cosa si tratta perché poi non funzionerebbe”. La partita contro l’Irlanda del Nord è stata una sofferenza, ma è sicuramente servita per rafforzare lo spirito e la convinzione dei ragazzi. Capello critica il primo tempo, considerandolo troppo timido ed è sicuro che nell’intervallo sia intervenuto Gattuso negli spogliatoi: “Non so che cosa, ma sì. E lo ha fatto toccando i tasti giusti con le giuste vibrazioni, perché poi si è vista un’altra Italia”.

Appare infati importane che questo gruppo è fortemente legato a Gattuso. “Avere una persona che ti aiuta, ti dà fiducia, che vede nei momenti di difficoltà la necessità di parlarti e di esserti vicino, che dice le cose che la sua esperienza gli permette di far dire, è sicuramente molto importante. Gattuso ha un passato calcistico tale da poter comunicare con i suoi anche attraverso qualche esempio, qualche ricordo… Tanto i giocatori vivono di calcio, vedono le partite, sanno quello che è successo, per cui credo che questo aspetto possa davvero essere una delle chiavi”.