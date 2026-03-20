Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund (Alisson Santos in panchina)
Pisacane deve rinuncia a Zappa e Kilicsoy. Sulla mediana del Napoli ci sono Gilmour e Lobotka. In difesa Beukema, Buongiorno e Olivera.
Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli. Trequarti di lusso oggi, McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund. Sulla mediana ci sono Gilmour e Lobotka.
La formazione di Pisacane:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Rodriguez, Adopo, Gaetano, Sulemana, Palestra; Folorunsho, Seb. Esposito. All. Pisacane
Le scelte di Antonio Conte:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte