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Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund (Alisson Santos in panchina)

Pisacane deve rinuncia a Zappa e Kilicsoy. Sulla mediana del Napoli ci sono Gilmour e Lobotka. In difesa Beukema, Buongiorno e Olivera.

Napoli

Mg Verona 28/02/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Rasmus Hojlund

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli. Trequarti di lusso oggi, McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund. Sulla mediana ci sono Gilmour e Lobotka.

La formazione di Pisacane:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Rodriguez, Adopo, Gaetano, Sulemana, Palestra; Folorunsho, Seb. Esposito. All. Pisacane

Le scelte di Antonio Conte:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte

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