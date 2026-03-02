Brignone chiude in anticipo la stagione: “Ho chiesto tanto al mio corpo in questi mesi e ora sto pagando il conto”

Federica Brignone, dopo la gara a Soldeu dove è arrivata ottava, ha deciso di chiudere in anticipo la stagione. Non prenderà, dunque, parte alle prossime tappe della Coppa del mondo di sci, né alle finali in Norvegia.

Al sito Fisi (Federazione italiana sport invernali), Brignone ha dichiarato:

“Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi. Dal giorno stesso in cui mi sono infortunata ho dedicato tutta me stessa all’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo il doppio risultato di portare la bandiera tricolore e di salire sul podio. Ce l’ho fatta addirittura in due occasioni, salendo oltretutto sul gradino più alto del podio. Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto. Quindi approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione, che è stata logicamente forzata nel corso di tutto questo tempo per arrivare al miracolo che siamo stati capaci di compiere. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel sogno olimpico e mi hanno permesso di rimettermi in piedi e partecipare a questa stagione“.