Brasile, calcio o lotta libera? Cruzeiro-Atlético Mineiro finisce in rissa epocale

Durante la partita è scoppiata una rissa gigantesca tra i giocatori, fatta di calci e pugni, che ha portato a ben 23 espulsioni. Record brasiliano superato: mai così tanti espulsi in una partita locale dal 1954.

Se pensavate che il calcio brasiliano fosse solo samba, dribbling e gol spettacolari… beh, vi siete sbagliati. L’ultimo episodio tra Cruzeiro e Atlético Mineiro somiglia più a un episodio di wrestling che a una partita di Serie A paulista. In campo è scoppiata una rissa da film d’azione: pugni, calci proibiti e sangue a volontà. Alla fine, 23 giocatori hanno preso il cartellino rosso. Sì, avete letto bene: ventitré. Letteralmente quasi tutte le due squadre sono state messe fuori gioco.

𝟐𝟑 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐑𝐄𝐃 𝐂𝐀𝐑𝐃𝐒 😳🤯 Absolute chaos in the final seconds of the Campeonato Mineiro final between Cruzeiro and Atlético MG as a huge brawl leads to 23 straight red cards 🟥 After things finally cooled down, Cruzeiro lifted the trophy 🏆 pic.twitter.com/uFHrlNzn1E — 433 (@433) March 9, 2026

Tutto comincia con un portiere…

Il caos è esploso negli ultimi minuti, quando il portiere Everson ha deciso di usare Christian come poggiapiedi umano, sedendoci sopra con entrambe le ginocchia. La reazione delle panchine è stata immediata: giocatori che piombano in campo come se fosse uno scontro di wrestling, cercando di difendere l’onore della squadra o, forse, il proprio ego. Tra le vittime della serata, Everson stesso, che si è ritrovato con un ematoma gigante sulla tempia, documentato orgogliosamente in selfie post-partita.

🤬🇧🇷 SE AGARRARON A LAS PIÑAS EN EL CLÁSICO ENTRE CRUZEIRO Y MINEIRO.pic.twitter.com/A0dZ6zq4Lb — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 8, 2026

Come se non bastasse, Hulk ha deciso di entrare nella mischia: prima riceve un calcio da Villaba, poi risponde a pugni a due avversari, mentre Kaio Jorge, ex Juve, non si tira indietro. Insomma, il Brasile ci ha regalato una lezione di combattimento corpo a corpo che nemmeno nei migliori tornei di arti marziali miste.

Irmão! Que loucura foi isso aqui! 😂 pic.twitter.com/cM6UZBkMta — Futmais | Menino Fut (@futtmais) March 9, 2026

Alla fine, a riportare un minimo di ordine ci hanno pensato la sicurezza dello stadio e la polizia, mentre l’arbitro distribuiva cartellini rossi come se fossero coriandoli di Carnevale. Everson e Christian sono stati espulsi sul campo, mentre gli altri 21 rossi sono arrivati dopo la fine del match, certificando che sì, stavamo assistendo a un evento storico. Record brasiliano battuto: mai così tanti espulsi in una partita locale dal 1954.

Goalkeeper of Atletico Mineiro, Everson was seriously injured after the fight pic.twitter.com/rbWx7XR3iC — Epic Red Cards 🟥 (@epicredcards) March 9, 2026

Questa partita insegna due cose: primo, il calcio può diventare uno sport estremo se qualcuno perde il controllo. Secondo, non importa quante regole ci siano: c’è sempre chi trova il modo di far sembrare una partita normale un episodio di “Combattimento totale – Edizione Sudamericana”.

E quindi, cari tifosi: godetevi lo spettacolo, ma per favore… non provateci a casa. Ci vediamo alla prossima puntata.