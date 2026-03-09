Allegri, Zazzaroni: “Ho ricevuto un messaggio dal Brasile: «Max è il migliore di tutti». In Brasile di calcio non capiscono nulla”

Al Corsport: il Milan è a 60 punti, come il Napoli lo scorso anno. Un anno fa ne aveva 44 e chiuse a 63, dicono che comunque giocasse meglio. Sai che gusto.

Il Milan ha vinto il derby 1-0, proprio come all’andata. Chivu ha peso due derby su due, è alla decima sconfitta in stagione, è stato eliminato dal Bodo Glimt in Champions. Non ha mai battuto una big.

Scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport:

Allegri è arrivato a 60. L’anno scorso a 60 dopo 28 giornate c’era il Napoli che a maggio vinse lo scudetto. Questo Milan non lo vincerà, il titolo, perché i 7 punti di vantaggio dell’Inter sono tanti, ma una fessura – giusto una fessurina – nelle certezze che sembravano ormai acquisite si è aperta.

Allegri, il pratico, ha vinto il secondo derby stagionale sempre 1-0 e sempre soffrendo. Per tutto il secondo tempo ha subìto l’iniziativa interista concedendo poco: un grande lavoro sotto questo aspetto l’hanno fatto Saelemaekers riducendo Dimarco e Pavlovic arrivando ovunque.

L’Inter ha giocato meglio, ma non bene. Hanno certamente pesato le assenze di qualità.

PS. Un secondo dopo la fine della partita ho ricevuto un messaggio dal Brasile: «Max è il migliore di tutti». In Brasile di calcio non capiscono nulla.