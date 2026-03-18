Bove segna il suo primo gol col Watford: “Lo dedico alla mia ragazza, mi è stata vicino ogni giorno durante la riabilitazione”

Edoardo Bove ha segnato ieri il suo primo gol con la maglia del Watford, contro il Wrexham al 94esimo per la vittoria 3-1.

Il 14 febbraio il suo esordio in Championship (serie B inglese); ci ha messo un mese il centrocampista ex Roma e Fiorentina per timbrare il cartellino anche in Inghilterra.

Ricordiamo che in Italia non poteva più essere tesserato a causa del defibrillatore, ma in Inghilterra la regole sono diverse. Ha disputato sei match finora con la maglia del Watford, sempre subentrando nel secondo tempo. E ieri, dopo sette minuti, ha messo a segno la sua prima rete con il suo nuovo club.

Il primo gol di Edoardo Bove al Watford 😍

pic.twitter.com/GTlxGyjcbe — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) March 18, 2026

Le parole di Bove dopo il primo gol col Watford

Alla Bbc, dopo la partita, ha dichiarato:

“Questo gol era per la mia ragazza, perché solo noi sappiamo cosa abbiamo passato e senza di lei non avrei potuto fare nulla. Devo ringraziarla per essermi stata accanto ogni giorno durante la mia riabilitazione. L’esultanza è stata incredibile. Sono andato subito dai tifosi. Sono davvero felice per me e per la squadra che mi ha sostenuto negli ultimi due mesi. Posso giocare un’intera partita, ma tutto dipende da ciò che decide l’allenatore. La squadra sta andando bene e io voglio aiutare. Vedremo come potrò contribuire in futuro“.