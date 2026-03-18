Bove segna il suo primo gol col Watford: “Lo dedico alla mia ragazza, mi è stata vicino ogni giorno durante la riabilitazione”
Sette minuti dopo essere entrato in campo, ha messo il sigillo del 3-1 contro il Wrexham. In Italia non poteva più essere tesserato per il defibrillatore.
Edoardo Bove ha segnato ieri il suo primo gol con la maglia del Watford, contro il Wrexham al 94esimo per la vittoria 3-1.
Il 14 febbraio il suo esordio in Championship (serie B inglese); ci ha messo un mese il centrocampista ex Roma e Fiorentina per timbrare il cartellino anche in Inghilterra.
Ricordiamo che in Italia non poteva più essere tesserato a causa del defibrillatore, ma in Inghilterra la regole sono diverse. Ha disputato sei match finora con la maglia del Watford, sempre subentrando nel secondo tempo. E ieri, dopo sette minuti, ha messo a segno la sua prima rete con il suo nuovo club.
Il primo gol di Edoardo Bove al Watford 😍
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— Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) March 18, 2026
Le parole di Bove dopo il primo gol col Watford
Alla Bbc, dopo la partita, ha dichiarato:
“Questo gol era per la mia ragazza, perché solo noi sappiamo cosa abbiamo passato e senza di lei non avrei potuto fare nulla. Devo ringraziarla per essermi stata accanto ogni giorno durante la mia riabilitazione. L’esultanza è stata incredibile. Sono andato subito dai tifosi. Sono davvero felice per me e per la squadra che mi ha sostenuto negli ultimi due mesi. Posso giocare un’intera partita, ma tutto dipende da ciò che decide l’allenatore. La squadra sta andando bene e io voglio aiutare. Vedremo come potrò contribuire in futuro“.