Berardi, ovvero le anime belle del Sassuolo: “La gente parla troppo di Scansuolo, ma non ci interessa”

Come sono sensibili da quelle parti. L'attaccante a Dazn: "Italia? Saranno due partite complesse, ma i ragazzi daranno tutto per andare ai Mondiali. La maglia azzurra la porto nel cuore"

Al termine di Juventus–Sassuolo, Mimmo Berardi ci ha tenuto a togliersi più di qualche sassolino dalle scarpe. Come sono sensibili al Sassuolo. Sensibili sinonimo di arroganti. Adesso è Berardi a fare l’anima bella. Si sfoga dopo il pareggio contro la disastrata Juventus.

L’anima bella Berardi

A Dazn:

“Ogni partita diamo il massimo. La gente parla troppo di Scansuolo ma a noi non interessa. La verità è che a volte fai risultato e a volte no: oggi ci siamo riusciti e siamo contenti della nostra prestazione. Ogni volta che scendiamo in campo pensiamo a come vincere, ma ci sono anche gli avversari. Obiettivo? Arrivare a 50 punti”

Sull’Italia

“Saranno due partite complesse, ma i ragazzi daranno tutto per andare ai Mondiali. Maglia azzurra? Sempre nel cuore”