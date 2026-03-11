Bayer Leverkusen aveva profetizzato sui social il gol su calcio d’angolo arrivato contro l’Arsenal
Finisce 1-1 con le reti di Andrich e Havertz. I tedeschi avevano pubblicato un post ironico con un cartello con la scritta "Vietati i calci d'angolo".
Finisce in parità la sfida incandescente di Leverkusen. Un 1-1 deciso tutto nella ripresa, con i padroni di casa che si illudono subito e gli inglesi che la riacciuffano all’ultimo respiro. Ma a rubare la scena è stata anche l’ironia prima del fischio d’inizio.
L’ironia social e la beffa del corner
Prima della partita, l’admin dei profili social del Bayer Leverkusen aveva ironicamente “appeso” un cartello con la scritta “Vietati i calci d’angolo” . L’ironia della sorte? I tedeschi hanno poi sbloccato il match contro l’Arsenal esattamente in quel modo.
46′ – L’incornata di Andrich (1-0) Pronti, via nel secondo tempo e il Leverkusen passa. Dalla bandierina, Grimaldo disegna una traiettoria a rientrare perfetta. Sul secondo palo sbuca Robert Andrich che svetta di testa e fulmina Raya. Un vantaggio pesantissimo nato proprio dal quel corner “vietato”.
91′ – La dura legge dell’ex (1-1) Quando la vittoria sembrava in cassaforte per il Bayer, l’Arsenal trova l’episodio chiave: calcio di rigore nel recupero. Sul dischetto si presenta proprio lui, l’ex di turno Kai Havertz. Pressione alle stelle, ma il mancino del tedesco è glaciale e piazza la palla nell’angolino in basso a sinistra. Il portiere Blaswich intuisce, ma non ci arriva. Pareggio clamoroso sulla sirena.
Well, this is awkward… 😅
52′ | 1-0 | #B04ARS https://t.co/TCONAL9KX3
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 11, 2026
GOL DO BAYER LEVERKUSEN
🇩🇪 Bayer Leverkusen 1×0 Arsenal 🏴
⚽️ Robert Andrich
🅰️ Alejandro Grimaldo
🏆 UEFA Champions League | Oitavas de Final – Ida
🏟️ BayArena
📺 @TNTSportsBR | @StreamMaxBR pic.twitter.com/zI4ay7qHv3
— Futeboleiros (@Futteboleiroos) March 11, 2026