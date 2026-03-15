Banda è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli, gli accertamenti hanno dato esito negativo

Dopo il grande spavento di ieri pomeriggio al Maradona, quando Lameck Banda si è accasciato in campo ed p stato prontamente soccorso dagli staff medici di Napoli e Lecce, arriva oggi il comunicato del club che rassicura sulle sue condizioni.

“Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo”.

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Il giornalista di Dazn Alessio De Giuseppe, a caldo aveva rivelato quanto segue:

“Il giocatore sta bene, ha preso un colpo al petto. Intanto ci sono notizie confortanti, c’è stata grande paura in quel momento. Il Lecce ha rasserenato l’ambiente. Il giocatore è vigile, si è spaventato tanto dopo il colpo subito 40 secondi prima che gli ha fatto sentire dolore al petto destro. Lui avrebbe mal interpretato quel dolore e si è spaventato molto. Il giocatore sta per diventare papà, è in una situazione emotiva molto delicata. Questa situazione ha spaventato veramente tutti. Gli staff medici di Napoli e Lecce hanno tranquillizzato tutti. L’ambulanza sotto i distinti ha soccorso Banda. In questo momento sta lasciando lo stadio, bisogna vedere se verrà portato in ospedale per ulteriori accertamenti, ma in questo momento sta bene. Tutt’ora raccontiamo la vittoria del Napoli, ma i festeggiamenti del Napoli sono stati in maniera ridotta. La cosa che ci tengo a sottolineare è che Banda sta bene, ma tutti si sono preoccupati”.