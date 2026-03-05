Bale: “Zidane allenatore? Onestamente non si lavorava molto. Un quarto d’ora di tattica prima dei big match”

L’ex calciatore del Real Madrid Gareth Bale ha parlato al podcast Stick to Football Magazine dell’esonero di Xabi Alonso e il paragone tra Ancelotti e Zidane, che sono stati suoi allenatori.

As ha riportato le parole di Bale:

“Non mi sorprende che Xabi sia stato licenziato. Al Real Madrid, se esageri, i giocatori non ti vogliono… devi solo essere un grande allenatore, non uno stratega eccezionale“.

Sulla Champions:

“Il Real Madrid dà la priorità alla Champions League. Il presidente ti assiste il giorno prima della partita e non vuoi deluderlo. È appassionato di calcio e vuole lasciare un’eredità. Questo lo rende il miglior presidente della storia del Real Madrid“.

Per lui, il leader dello spogliatoio dei blancos era Sergio Ramos:

“Ramos era il leader, senza dubbio, il più grande leader. Un vero capitano“.

Su Ancelotti e Zidane, Bale ha dichiarato:

“Zidane era molto rispettato per quello che era come giocatore. La gestione di Ancelotti è stata la migliore; aveva quella capacità di far essere tutti contenti e pronti a dare tutto. L’ho già detto prima: al Madrid non si tratta di essere un allenatore, ma di gestire i giocatori. Ancelotti era come il tuo migliore amico. Però aveva anche un altro lato: se non ti allenavi bene… massacrava chiunque. Lo stesso anche all’intervallo, ma aveva quell’equilibrio perfetto. Con Zidane, se devo essere onesto, non facevamo granché: poca tattica, facevamo il minimo: allenamento, possesso palla, tiri e basta. Quindici minuti di tattica in difesa. Ma ha guadagnato rispetto per quello che era come giocatore. Mi ha persino lasciato fuori dagli allenamenti. Il miglior allenatore con cui abbia mai lavorato? Carlo Ancelotti“.