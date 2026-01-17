Xabi Alonso ha vissuto il Real Madrid con disagio. Non è mai riuscito a schivare le pressioni di Florentino (Valdano)

Nel suo editoriale su El Pais, Jorge Valdano offre la sua lettura dell’addio di Xabi Alonso al Real Madrid.

Xabi Alonso e le pressioni di Florentino Perez

Scrive Valdano sul Pais:

Xabi ha vissuto la sua esperienza al Madrid con disagio. L’arte di schivare la pressione che solitamente esercita Florentino non l’ha padroneggiata con la naturalezza che mi aspettavo. Nemmeno quando ha inanellato diverse vittorie consecutive, all’inizio della Liga, si è sentito al sicuro. Le sue decisioni venivano messe in discussione, alcuni giocatori si ribellavano e il club, sottovoce, seminava dubbi sulla direzione presa, sul rapporto con certi calciatori o sulla preparazione fisica.

La pressione mediatica agiva come un riflettore, ma il rumore peggiore del Madrid arriva dai suoi corridoi: commenti, indiscrezioni, avvertimenti. Qualsiasi allenatore che cerchi di interpretare ciò che sente prima di ciò che vede finisce per sbagliarsi, se non per impazzire. La tensione è insita nell’incarico, si dirà. Ma esistono livelli di tensione, e quella esercitata dall’ambiente su Xabi ha raggiunto limiti intollerabili. Per riflesso, stancava perfino chi seguiva le notizie.

La fine del rapporto ha incluso la formula “di comune accordo”. Un modo elegante per dire: né il club né l’allenatore resistevano un giorno di più.

