Ashley Cole e gli aneddoti su De Rossi e Florenzi: “Io gli insegnavo l’inglese e loro l’italiano”

Nel corso di una lunga intervista a Dazn, Ashley Cole si è raccontato a 360 gradi, tornando soprattutto sulla fugace esperienza alla Roma, conclusa con una sofferta qualificazione in Champions League, decisa alla penultima giornata dalla vittoria nel derby contro la Lazio firmata Yanga-Mbiwa.

Oggi Cole è il tecnico del Cesena e si ispira dichiaratamente alla filosofia di Cesc Fàbregas, un altro “filosofo” del calcio. Un approccio che però, all’esordio, ha già subito un duro impatto con una pesante sconfitta per 3-0 contro il Mantova.

Di certo la sua esperienza in Italia avrà lasciato ricordi indelebili, soprattutto legati allo spogliatoio della Roma di quegli anni. Racconta Ashley Cole:

“Ricordo che nello spogliatoio mi sedevo accanto a Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi: erano molto bravi. Io gli insegnavo l’inglese e loro l’italiano, con risultati alterni”.

Su Daniele De Rossi, Cole poi aggiunge:

“Se mi aspettavo che potesse diventare allenatore? Sì, anche se è dura. Ora allena il Genoa, è un mestiere difficile quello che facciamo. A livello umano riesce a tirare fuori il meglio dai giocatori. Quando allenava la Roma secondo me ha fatto molto bene, mi piaceva guardare come giocava la sua squadra ma questo nel calcio purtroppo non sempre basta”.

Da vedere se, dopo aver rivoluzionato il modulo di una squadra che già aveva discreti risultati e aver subito una pesante sconfitta, sarà in grado di dimostrare di essere un allenatore capace e di portare il Cesena ai risultati sperati.