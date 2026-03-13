Arbeloa ha demolito tatticamente Guardiola con i lanci di Courtois per Valverde (El Pais)

Real-City 3-0. "Tutti gli occhi erano puntati su Vinicius a sinistra. In quel “deserto” a destra è emerso Valverde. Il portiere belga ha eseguito 13 rinvii, nove dei quali su Valverde". Beh, ha funzionato

Si, suona tremendamente strano dirlo, ma Alvaro Arbeloa ha ingabbiato un veterano come Pep Guardiola. La chiave? L’hombre del partido: el Pajarito Valverde. Il punto del Pais.

La tattica di Arbeloa e la funzione di Valverde

El Pais:

Courtois, al 7’ minuto, ha eseguito il primo rinvio lungo, verso la fascia destra, nella metà campo del City, dove Valverde ha toccato il pallone di testa sopra O’Reilly. Non è sembrato nulla di speciale, solo una scelta in più. Dieci minuti dopo, il belga ha dovuto battere una punizione dalla propria area. Ha guardato Vinícius sulla sinistra, ma alla fine ha indirizzato di nuovo verso la stessa zona di Valverde, che è riuscito ancora una volta a prenderla davanti al terzino inglese. Al rinvio successivo Rüdiger ha giocato corto e Courtois ha ripetuto il lancio lungo verso Valverde oltre la metà campo. Questa volta l’uruguaiano ha superato O’Reilly con il controllo e si è lanciato verso l’area. Ha dribblato Donnarumma e ha segnato l’1-0 che ha iniziato a indirizzare la partita, e forse l’intero ottavo.

Il portiere del Madrid ha eseguito 13 rinvii, secondo i dati di Hudl StatsBomb. In nove di questi ha scelto il lancio lungo, e in tutte e nove ha puntato verso la stessa zona, la fascia dell’uruguaiano. Il piano di Arbeloa, maturato e preparato per giorni con i suoi assistenti a Valdebebas, è stato una sorpresa ancora più grande di qualunque idea tattica di Guardiola.

Con le assenze di Mbappè, Bellingham e Rodrygo, tutti gli occhi erano puntati su Vinicius. Ma…

In quel “deserto” a destra è emersa la figura di Valverde lanciato da Courtois.

La bravura di Courtois

Courtois questa stagione gioca più avanzato che mai. In Liga, per esempio, dove ci sono più partite, grazie al lavoro tattico iniziato con Xabi Alonso e con Luis Llopis, allenatore dei portieri, è passato dal distribuire i palloni a una media di 10,6 metri dalla propria porta a farlo a 13,4 metri, il 26% più avanti.

È migliorato anche nella precisione del lancio lungo. Questa stagione realizza con successo il 51% dei passaggi lunghi tentati in Liga, la sua migliore percentuale da quando è al Madrid.