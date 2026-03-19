Anguissa non convocato dal Camerun per le amichevoli contro Australia e Cina
Il centrocampista del Napoli è stato risparmiato dopo essere rientrato da un lungo infortunio, che lo ha tenuto fuori dal campo dallo scorso novembre.
Frank Zambo Anguissa non è stato convocato dal Camerun per le due amichevoli contro Australia e Cina, che si giocheranno durante la sosta delle nazionali.
Anguissa risparmiato dalle partite in Nazionale
Il centrocampista è stato risparmiato dopo essere rientrato da un lungo infortunio al bicipite femorale (e una successiva lombalgia), che lo ha tenuto fuori dal campo dallo scorso novembre, fino a due settimane fa.
Di seguito, i convocati del Camerun:
Portieri: Dévis Epasy, Blondy Noukeu, Simon Ngapandouetnbu, Housseini Ousmanou.
Difensori: Samuel Junior Kotto, Emmanuel Moungam a Ngon, Jackson Tchatchoua, Olivier Kamdem, Stéphane Paul Keller, Nagida Mahamadou, Serge Valery Eloundou Ndzomo, Kevin Keben, Darlin Yongwa, Malone Fondoh.
Centrocampisti: Saidou Alioum Mubarak, Ryan Gloire Fosso Ymefack, Arthur Avom, Maël Fernandez Monyebe, Fidel Brice Ambina, Danny Namaso, Konrad Nfansu Sinyam, Bryan Mbeumo, Arnold Mael Kamdem.
Attaccanti: Christian Kofane, Karl Etta Eyong, Dorinel Angel Yondjo Matah.