André, il talentino brasiliano che sta facendo finire il Milan in tribunale

La trattativa si era chiusa sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus. Ora, però, l’allenatore Dorival Júnior non vuole cederlo e il club sembra aver cambiato idea.

Il Milan non si ferma e comincia già a pianificare il mercato estivo, puntando su un giovane talento sudamericano: André, centrocampista del Corinthians, pronto a fare il grande salto in Europa il prossimo giugno.

Tuttavia, l’affare rischia di complicarsi. Il presidente del club brasiliano, Osmar Stabile, avrebbe improvvisamente cambiato idea nonostante i documenti già firmati, probabilmente sotto la pressione del tecnico. Così quello che sembrava un colpo già fatto potrebbe trasformarsi in una lunga disputa, con il Milan costretto a monitorare attentamente ogni mossa per non perdere il giovane talento.

André bloccato dal Corinthians

Ecco quanto riportato da Espn:

“La trattativa si è chiusa sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Le parti si sono strette la mano, ci sono le firme necessarie e nei prossimi giorni il brasiliano era atteso a Milano per le visite mediche, prima che tutto si capovolgesse rischiando addirittura di finire in tribunale”.

L’allenatore Dorival Júnior non vuole cederlo e il club brasiliano sembra aver cambiato idea, mettendo il Milan davanti a un bivio: trovare un accordo o ricorrere alla Fifa. Anche se il giocatore difficilmente sarà costretto a partire, i rossoneri potrebbero ottenere un risarcimento economico per il mancato trasferimento.