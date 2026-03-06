Anche al Real Madrid i troppi infortuni diventano un caso: il club ha chiesto di rivedere i programmi di allenamento

Nubi di sospetto appesantiscono il clima di Madrid: troppi infortuni stanno minando la competitività dei Blancos e Perez vuole vederci chiaro. Il punto di El Mundo.

Real Madrid, troppi infortuni: Florentino Perez vuole chiarezza

Si legge su El Mundo

Secondo quanto appreso da El Mundo, la dirigenza del club blanco ha chiesto a Niko Mihic, capo dei servizi medici, e ad Antonio Pintus, responsabile della preparazione atletica, i due uomini di massima fiducia di Florentino Pérez in questi settori, di rivedere i programmi di allenamento che i giocatori seguono sia nel centro sportivo sia con i rispettivi preparatori personali a casa.

Dal mese di agosto 2023 si sono registrate sette rotture del legamento crociato e, negli ultimi mesi, troppi problemi muscolari: una situazione che ha penalizzato la squadra in momenti chiave della stagione. Per il club, infatti, la condizione fisica è da mesi un vero mal di testa.

Fonti vicine allo spogliatoio madridista hanno riferito a questo giornale che diversi calciatori hanno messo in discussione le decisioni prese dall’area medica, sia per quanto riguarda le diagnosi sia per i tempi di recupero.

Il caso Mbappé

Il caso Mbappé è quello più evidente e quello che ha generato il maggior dibattito. Il francese avverte fastidi dall’inizio di dicembre, quando si infortunò contro il Celta e non poté essere presente nella sfida decisiva della fase a gironi contro il Manchester City. Dopo quell’episodio ha comunque giocato tutti i 90 minuti contro Talavera, Alavés e Siviglia.

A Valdebebas c’è chi non capisce perché non si sia fermato completamente, e lo stesso francese, con il passare del tempo, sembra pentirsi di quella decisione. Ha iniziato a saltare alcune partite in base alle proprie sensazioni. Ora il Real Madrid ha annunciato un trattamento «conservativo» per quello che definisce «una distorsione al ginocchio», ma il giocatore, che continua a non sentirsi bene, non appare ancora convinto.