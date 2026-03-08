Ancelotti è tentato di convocare Alisson in Nazionale (Gazzetta)

Il ct pare sia rimasto colpito dall’ascesa rapida del numero 27. Rodrygo del Real è infortunato e Alisson prova a sfruttare la situazione

È vero che Alisson è solo alla sua seconda rete col Napoli, ma è anche vero che le sue reti sono state fondamentali per la squadra di Conte. Con la maglia azzurra l’ex sporting sta lavorando in maniera imprevista. Con lo Sporting infatti non era mai stato titolare e il suo rendimento non aveva di certo impressionato, proprio per questo adesso l’esterno culla il sogno di poter strappare una convocazione con il Brasile. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato un retroscena su questo.

Alisson in Nazionale?

“Nonostante tutte le difficoltà del caso, sognare una chiamata da Ancelotti non è peccato e per Alisson Santos è diventato un vero obiettivo. Carletto segue sempre con grande affetto le vicende azzurre e pare sia rimasto colpito dall’ascesa rapida del numero 27 ex Sporting. La curiosità di vedere quanto saprà crescere ancora sotto la guida di Conte c’è, magari anche la tentazione di vederlo dal vivo, in mezzo agli altri campioni verdeoro. Rodrygo del Real è infortunato e Alisson prova a sfruttare la situazione”.

